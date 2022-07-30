Kadınlarda sık görülen cinsel fonksiyon bozuklukları nelerdir?

Bazı kadınlar tüm yaşamları boyunca cinsel işlev bozukluğu yaşarken, diğerleri için kronik hastalıklara, menopoza, yaşlanmaya ve ilaç yan etkilerine bağlı ortaya çıkabilir. Jinekoloji, Doğum ve Cinsel Sağlık Uzmanı Op. Dr. Dilek Uslu, kadınlarda sık görülen cinsel fonksiyon bozukluklarını ve tedavi seçeneklerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Kadın cinsel işlev bozukluklarının türleri arasında; cinsel istek bozuklukları, uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları ve ağrı bozuklukları bulunmaktadır.

