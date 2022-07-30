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Kadınlarda sık görülen cinsel fonksiyon bozuklukları nelerdir?

30.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın hayatının bir döneminde cinsellikle ilgili sorun yaşar. Cinsel sorunlar genç ve orta yaşlı her 3 kadından 1'ini ve yaşlı 2 kadından 1'ini etkiliyor. Cinsel işlev bozukluğu terimi yaşanılan cinsel sorunların altı ay veya daha uzun süredir devam etmesiyle kullanılır.

Bazı kadınlar tüm yaşamları boyunca cinsel işlev bozukluğu yaşarken, diğerleri için kronik hastalıklara, menopoza, yaşlanmaya ve ilaç yan etkilerine bağlı ortaya çıkabilir. Jinekoloji, Doğum ve Cinsel Sağlık Uzmanı Op. Dr. Dilek Uslu, kadınlarda sık görülen cinsel fonksiyon bozukluklarını ve tedavi seçeneklerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Kadın cinsel işlev bozukluklarının türleri arasında; cinsel istek bozuklukları, uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları ve ağrı bozuklukları bulunmaktadır.

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