KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. Kadınlarda son dönemlerde artış gösterdi! Tedavi edilmezse sonucu kötü olabilir

Kadınlarda son dönemlerde artış gösterdi! Tedavi edilmezse sonucu kötü olabilir

02.10.2024 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda son dönemlerde sıklıkla tespit edilen çikolata kisti (Endometriozis), tedavi edilmediği durumlarda ciddi ağrılara ve kısırlığa sebep oluyor.

Ağrılı adet dönemleri, kronik kasık ağrısı ve infertilite (kısırlık) çikolata kistinin en sık görülen üç belirtisi olarak biliniyor. Kadınlar, bu belirtilerle uzmanlara başvuruyor ve hasta ile doktorun görüşmesi sonucu tedavi haritası belirleniyor. Kist sonucu şiddetli ağrı, günlük yaşamı da etkileyerek çalışmayı, sosyalleşmeyi ve egzersiz yapmayı zorlaştırabiliyor.

"18-45 YAŞ ARASI KADINLARIN HASTALIĞI"

kadın hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Noyan, çikolata kistlerinin üreme çağındaki kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, “18-45 yaş arası kadınların hastalığıdır. Rahim içi dokusunun yumurtalıklara yerleşmesi sonucu bu kist oluşuyor. Bu kistlerde de kanama başlıyor ve zamanla bu kan birikiyor. Erimiş çikolata kıvamında bir görüntü olduğu için bu kistlere çikolata kistleri deniliyor” dedi.

"KİST GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 15'LERE KADAR ÇIKIYOR"

regl karın ağrısı kadın hastalıkları

Çikolata kistlerinin görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Noyan, yaygın olarak kullanılan pelvik ultrasonografi ile yumurtalıklarda çikolata kistlerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz, bu kistler yüzde 5-6'lara kadar görülebiliyor. Üreme çağındaki kadınlarda bu kistlerin görülme sıklığı yüzde 15'lere kadar çıkıyor.

regl karın ağrısı kadın hastalıkları2

Hasta ağrı ve kısırlık şikayetleriyle bize başvuruyor. Bu ağrı genelde kasık ağrısı şeklindedir. Bazen de karnın üst bölgesine, bel ve bacaklara yayılabilir. Kısırlık ile başvuran hastalarla da görüşerek uygun tedaviyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK FAKTÖRÜ ÖNEMLİ"

hasta kadın

Tedavi sırasında çocuk istenip istenmediğinin büyük bir önem oluşturduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan, daha sonra şunları söyledi:

“Kist büyüklüğü 5-6 santimetrenin üzerinde olmayan hastalarda öncelikle bir takım ilaçlarla bu kistin keşiflerini ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Bu tedaviler kisti tamamen ortadan kaldırmaz ama bulguyu ortadan kaldırmış oluruz. Beş santimin üzerinde kisti olan hastalar da ise cerrahi müdahale gerekebilir. Anne olmak isteyen hastalarda ise kistin tıbbi ya da cerrahi yöntemlerle tedavisinden önce çocuk isteğine yönelik tedavilere başlamak daha uygun olabilir.”

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çikolata kisti kist hasta
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.