Kadınları daha çok etkiliyor: "Alzheimer hastalığı kadınlarda daha sık görülüyor"

Aydın’da sağlık alanındaki sosyal çalışmalarıyla tanınan Dr. Ezgi Aydın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalığının ciddiyetine dikkat çekti. Türkiye’de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunduğunu belirten Dr. Aydın, bu hastalığın özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü ifade etti. Detaylar haberimizde...

Aydın’da sağlık alanında yaptığı sosyal çalışmalarla da bilinen Dr. Ezgi Aydın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hastalık ve bakımı ile ilgili bilgiler verdi. Bu hastalığın erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Aydın, kötü alışkanlıklardan uzak durma, beyin-vücut sporu ve sağlıklı beslenmenin Alzheimer hastalığına karşı alınabilecek en iyi tedbir olduğunu belirtti.

"KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

İlerleyen yaşlarda en önemli sağlık sorunlarından biri olan Alzheimer hastalığının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Dr. Ezgi Aydın; "Kayıtlara göre, Türkiye’de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası birey var. Hastalığın görülme sıklığının 65 yaş üzerinde artıyor ve kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu görülüyor" dedi.

"HASTALIK, ÖNCELİKLE UNUTKANLIKLA KENDİNİ GÖSTERİR"

Alzheimer hastalığının, bilişsel işlevlerin bozulmasına, davranışsal problemlere yol açan genellikle ileri yaşlarda görülen kronik dejeneratif bir nörolojik hastalık olduğunu söyleyen Dr. Aydın; "Hastalık, öncelikle unutkanlıkla kendini gösterir. İsim bulmada güçlük, yer bulmada ve zaman algısında değişiklikler, konuşma bozukluğu, görev veya iş yaparken zorlanma gibi yüksek bilişsel işlevlerde bozukluk gözlenir. Bu hastalığın görülme sıklığının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de artış eğiliminde olduğu kaydedilmektedir. Verilere göre ülkemizde yaklaşık 600 bin kadar Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık ve 65 yaş üzerinde görülme sıklığı artmaktadır. Genelde 85 yaş üzerinde her iki yaşlıdan birine Alzheimer hastalığı tanısı konuyor" dedi.

"YAŞAMINA DİKKAT EDİLMELİDİR"

Alzheimer hastalığında en önemli risk faktörünün yaş olduğunu söyleyen Dr. Ezgi Aydın; "Diyabet, hipertansiyon, obezite gibi metabolik hastalıklar, kafa travması, eğitim seviyesi, depresyon, psikiyatrik hastalıklar, uyku apne sendromu, alkol, sigara kullanımı ve genetik faktörler sayılabilir. Hastalık ilerledikçe hastalık yönetimde aile yakınlarına veya bakımı üstlenicilerine ek sorumluluklar düşmektedir. Hastanın stabil, sakin, bildiği eşyaların olduğu kendi yaşadığı ortamında yaşamına dikkat edilmelidir. Hastayla münakaşaya girmekten veya inatlaşmaya girilmeden kaçınılmalıdır. Ayrıca bakım yükünü üstlenen bireylerin de desteklenmesi ve yüklerinin paylaşılması önemlidir" diyerek Alzheimer hastası bakımını üstlenen kişilere de destek verilmesi gerektiğini belirtti.

