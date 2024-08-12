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    4. Kadınları daha çok etkiliyor! Sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için 10 öneri

    Kadınları daha çok etkiliyor! Sıcak havalarda baş ağrısını önlemek için 10 öneri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.08.2024 12:15
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    Baş ağrısı ve migren en yaygın rahatsızlıklardan biri. Hava sıcaklarının giderek artması ile birlikte kendini gösteren sağlık sorunları arasında baş ağrısı ilk sırada yer alıyor. Baş ağrısından korunmak için önlemleri aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak, “Mevsimsel özellikler, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir. Yaz aylarında artan baş ağrıları bu durumun en somut örneklerindendir.” dedi.

    Antalya gibi aşırı sıcaklık ve nem ile ani hava değişimleri gelişen bölgeler, değişimlere duyarlı kişilerde baş ağrısı ve migreni tetikliyor. Ayrıca vücut ısısını yükselten fiziksel aktiviteler sırasında ısı kaynaklı baş ağrısı oluşabilir. Sıvı içmek ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gibi tedaviler ve önleyici adımlar ile baş ağrılarından korunmak ve şikayetleri hafifletmek mümkün. Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak sıcak havalarda baş ağrısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

    "KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

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    Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrısının bazen kişinin tüm hayatı boyunca zaman zaman yaşadığı bir şikayet olabiliyorken; bazı kişiler için bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durum olarak ortaya çıktığını ifade etti. Çakmak, “Özellikle kadınlarda daha sık rastlanan migren tipi baş ağrıları ve yine hastalarda ciddi yakınmalara sebep olan gerilim tipi ağrılar, hastaları yaşam boyu etkileyebilmektedir. Bu tür ağrılar başka bir hastalığa eşlik etmezken, ağrıya zemin hazırlayan etkenlerin varlığı unutulmamalıdır. Bunlar; stres, açlık ve uykusuzluğun yanı sıra; mevsimsel etkenler olarak sıralanabilir” diye konuştu.

    "KLİMA KULLANIMI BAŞ AĞRISINA YOL AÇABİLİR"

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    Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, şöyle devam etti: “Mevsimsel özellikler migren ve gerilim tipi baş ağrılarının artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir. Yaz aylarında artan baş ağrıları bu durumun en somut örneklerindendir. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, havanın ısınmasıyla damarların genişlediğini ve buna bağlı olarak baş ağrılarının da artığını göstermektedir. Öte yandan, baş ağrılarını kronik şekilde yaşayan kişiler çoğu zaman sıcakların bu etkisinin farkına bile varmazlar. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyen durumlar arasında yer almaktadır.”

    "BAŞ AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN BU ÖNLEMLERİ ALIN"

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    Yaz sıcaklarında daha fazla hissedilmeye başlanan baş ağrılarının bir dizi önlem alınarak hafifletileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: “Gün boyunca bol miktarda sıvı tüketin, aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının, gölgeli alanlarda düzenli molalar vermeye özen gösterin, polarize güneş gözlüğü takın, koku baş ağrısını tetikleyebileceği için, kokusuz güneş kremi ve losyonlar tercih edin, aşırı sıcakta egzersiz yapmayın, yeme düzenine özen gösterin, aşırı sıcaklarda alkol tüketmemeye çalışın, çok sıcak bir ortamdan, klimatize edilmiş soğuk bir ortama ani geçiş yapmayın, klimalı ortamlarda soğuk havaya doğrudan maruz kalmayın.”

    "ETKİN TEDAVİLERLE AĞRILAR SON BULUYOR"

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    Baş ağrısının kişinin yaşamını kısıtlar boyuta ulaşıyorsa, uzman doktora başvurması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Gerilim tipi baş ağrıları için depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalı olabiliyorken; migren tedavisinde ilk basamak, hastanın tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmasıdır. Uyku ve beslenmenin düzenlenmesinin yanı sıra; düzenli egzersizler ile mevsim değişikliklerine karşı alınan önlemler, şikayetlerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu tür önlemlere rağmen ataklar sıklıkla devam ediyorsa, hastaya atak sıklığını azaltıcı ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Migren tedavisinde kullanılan ilaçların sırayla denenmesi gerekebilir. Bu aşamada hastaların sabırla tedavilerini sürdürmesi ve doktorlarıyla devamlı bağlantı halinde kalmaları önemlidir.” (İHA)

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    baş ağrısı migren
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