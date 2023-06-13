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Kadınları taciz eden şüpheliye meydan dayağı! O iddia sonrası tekme tokat saldırdılar, anbean görüntülendi

13.06.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenler ilçesinde iddiaya göre parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi, tartışma çıktı. Tartışma büyürken çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadınları taciz eden şüpheliye meydan dayağı! O iddia sonrası tekme tokat saldırdılar, anbean görüntülendi

Esenler'de bir parkta kadınlara sözlü taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Taciz şüphelisine meydan dayağı atılan anlar anbean görüntülendi.

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KADINLAR SÖZLÜ TACİZ ETTİ

Olay, 8 Haziran Perşembe Günü akşam saatlerinde İbrahim Turhan Lisesi Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, parkta oturan kadınlara bir kişi sözlü tacizde bulundu. Parktaki vatandaşlar şüpheliye tepki gösterince tartışma çıktı.

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TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Bir süre sonra çevredekiler taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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(DHA)

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Esenler taciz dayak

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