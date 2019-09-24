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Kadınların imece usulü kış hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadınlar, imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.Kadınlar, imece usulü ile hamur işleri, yufka, tarhana ve turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını sürdürürken, bir taraftan da bu geleneği genç kızlara öğretiyor.Safranbolu’da yaşayan Şehri Üngül, kışlık ev makarnası kestiklerini söyleyerek, “Kışa hazırlık olarak, kuşburnu, melemen, salca, tarhana yapıyoruz.

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadınlar, imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.
Kadınlar, imece usulü ile hamur işleri, yufka, tarhana ve turşu gibi kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını sürdürürken, bir taraftan da bu geleneği genç kızlara öğretiyor.
Safranbolu’da yaşayan Şehri Üngül, kışlık ev makarnası kestiklerini söyleyerek, “Kışa hazırlık olarak, kuşburnu, melemen, salca, tarhana yapıyoruz. Ayrıca genç kızlarımıza bunu öğretiyoruz. Bizler artık yaşlandık” dedi.
Nafiye Aydın ise, halk dilinde yayım dedikleri ev makarnasını imece usulü ile hazırladıklarını ifade ederek, bu geleneği yaşatarak gençlere de öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kırgız bir aile de Safranbolu’lu kadınlarının yaptığı ev makarnasının hem kesimini yapıp, hemde Türk geleneklerini öğreniyor.

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Kadınların imece usulü kış hazırlığı

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