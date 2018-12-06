Kadınların kabusu! Mesane zayıflığı cinsel hayatı bile etkiliyor

MESANE ZAYIFLIĞI NEDEN OLUR? Mesane zayıflığı ya da idrar tutamama, istemeden idrarı kaçırma durumudur. Farklı nedenleri ve birkaç tipi vardır. · Strese dayalı idrar kaçırma. Bu, kadınlarda en sık görülen formdur ve çoğu zaman hamilelikle ortaya çıkar (kadınların% 60'ı hamilelik sırasında veya sonrasında bir çeşit mesane zayıflığı yaşayabilir) Menopoz ve obeziteyle de ortaya çıkabilir. Gülme, öksürme, hapşırma ve hatta egzersiz yaparak baskı altına alındığında sızıntıya izin veren zayıf pelvis taban kaslarına sahip olmanızdan da kaynaklanabilir. · İdrar kaçırma dürtüsü. Aşırı aktif mesane olarak da bilinen bu durum, mesane kaslarının çok sık büzülmesinden kaynaklanıyor, çünkü çok fazla kafein veya alkol içiyorsunuz ya da yeterince sıvı içmiyorsunuz.

Kontrol alınamayan idrar ani ve yoğun bir gereksinime yol açar, bu da bazen tuvalete zamanında ulaşamayacağınız anlamına gelir. · Overflow (Taşma) Tipi İnkontinans. Bu tip idrar kaçırma yani inkontinans mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olmaktadır. Mesane kapasitesinin üzerinde idrar biriktiğinde idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırması, taşma tipi idrar kaçırmanın tarifidir. Eğer sinirler zarar görmüşse veya mesane kasları çok zayıflamışsa idrar yapma sinyali beyine hiç ulaşmayabilir. Mesane dolu kalır.

Artan idrarın oluşturduğu basınç, mesane boynunun damlatma tarzında idrar kaçırmasına neden olur. Diyabet, geniş pelvik operasyonlar, omurilik yaralanmaları, prostat büyümesi ve multipl skleroz gibi bazı kas hastalıklarında sık görülmektedir. İdrar kaçırmanın sebepleri; İlerleyen Yaş: Menapoz oluşunca ve yaşın ilerlemesiyle ve östrojen hormonunun azalmasıyşa leğen kemiği içindeki mesane ve rahmi yerinde tutan destek dokular zayıflamakta ve idrar kaçırma, üriner inkontinans artmaktadır. Doğum: Fazla sayıda doğum, iri bebek, doğumda vakum kullanılması gibi sebepler idrar kaçıran kadınlarda sıklıkla mevcuttur.

Fazla Kilolu Olmak, Obezite: Aşırı kilolularda karın içi basınç artmakta ve idrar kaçırma daha sık olmaktadır.

Kalıtımsal Sebepler: Bazı kadınların destek dokuları ve bağları doğumlarından itibaren zayıftır ve idrar kaçırmaya yatkındırlar. Kabızlık: Ikınma, destek dokuları zayıflatmaktadır. Pekçok kadın bu nedenlerle özgüvenlerini yitiriyor. Kimi çalışma ortamında tuvalete erişimin kolay olmadığını, kimi spor salonuna gidemediğini hatta sızıntı korkusuyla cinsel ilişkiye giremediğini söylüyor.

40 yaşında bir oğlu olan ve idrar kaçırma sorunu yaşayan Andrea, ''Bu sorunun duygusal bir etkisi de var. Beni yaşlı hissettiriyor. Ve sorunumu birçok kişi bilmiyor. Bu hala benim sırrım'' diye konuşuyor. PEKİ NE YAPABİLİRSİNİZ? Güveninizi kaybetmenize ya da hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. Sızıntı olasılığını azaltmak ve gerçekleştiğinde kendinizi güvende hissettiğinizden emin olmak için yapabileceğiniz pek çok basit şey vardır. Birçok kadın, kendilerini kaçaklara karşı korumak için sıhhi havlular kullanır, ancak bunlar büyük miktarda idrarla baş edemez. Öyle ki, başa çıkmak için özel olarak tasarlanan özel ürünler kullanabilirsiniz. Alkol ve kahve tüketimini daha az tüketmeyi deneyebilirsiniz. Fazla baharat tüketimi, asitli turunçgiller (portakal, greyfurt gibi) mesanenin daha aktif olmasına neden olabilir. Bu yüzden ço sık tüketmeyin. Mantığa aykırı gelebilir ama bol bol su tüketin. Su mesanenizi sağlıklı tutacaktır, su daha konsantre idrara neden olacak ve mesanedeki tahrişi azaltacaktır.