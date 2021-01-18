Kadınların regl dönemlerini takip eden uygulamalar ne kadar işe yarıyor?

Gazeteci Orla Barry, iPhone'undan kendisine regl döneminin "önümüzdeki üç hafta içinde herhangi bir gün" başlayacağını bildiren bir bildirim aldığında, bunu sosyal medyada alaycı bir biçimde paylaştı.

Uygulamadan böylesine muğlak bir bildirim gelmesi ilk kez olmuyordu.

Sosyal medya paylaşımı üzerine başkaları da kendi hikayelerini anlatmaya başladı.

Bir kişi, "Bana da reglimin 56 gün geciktiğini söyleyen bir mesaj geldi" yazdı.

Bir başkası, "Bildirimde 'önümüzdeki dokuz gün içinde' diyor" dedi.

Bir erkek kullanıcı da akıllı saatini ilk satın aldığında regl dönemi takip uygulamasının otomatik olarak devreye girdiğini ve sürekli olarak "geciktiği" yönünde bildirim yaptığını aktardı.

Kadınların regl dönemleri her zaman çok düzenli olmayabilir. Bu da bu tarz uygulamaların karşı karşıya oldukları önemli bir zorluk. Peki ama bu uygulamalar gerçekten bu göreve uygun mu?

En basit haliyle, kullanıcılar regl dönemlerinin başlama ve bitiş tarihini girer, uygulama da bu bilgilere dayanarak bir sonraki dönemi hesaplar.