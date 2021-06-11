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Kadınların soyunduğu kabine gizli kamera koydu! Mahkeme karar verdi

11.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın personel ile müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadınların soyunduğu kabine gizli kamera koydu! Mahkeme karar verdi

Yalova'da Fatih Caddesi’ndeki fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail Kayaaslan, iddiaya göre, 2019'da çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YIL HAPİS CEZASI

Hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açılan İsmail Kayaaslan'ın Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan’ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, 'özel hayatın gizliliği' suçunun 1 ile 3 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatarak, “2 yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum” dedi.

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(DHA)


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