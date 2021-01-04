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  4. Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

04.01.2021 04:04 | Son Güncelleme:
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Malatya’da ev arkadaşı iki kadının bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Talatbey Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y.

Malatya’da ev arkadaşı iki kadının bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Talatbey Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. (27) arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y. el ve bacaklarında yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.
Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda ekipler olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.
Polis ekiplerin olayın şüphelisi H.Y.’yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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