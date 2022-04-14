Kadınların videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı! Yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, kadınların videosunu gizlice çekip sosyal medyadan paylaştı. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekerken harekete geçen polis ekipleri, videoları çeken kişiyi gözaltına aldı. Eyüpsultan'da gözaltına alınan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kişinin emniyette işlemleri devam ediyor.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA

