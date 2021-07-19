‘Kadınların yaşı sorulmaz’ derler ama bir kadının gerçek yaşını ortaya çıkartacak 5 işaret!

‘Ne kadar genç görünüyorsun, hiç yaşını göstermiyorsun’ sözleri artık tarihe karışacak. Artık fiziksel özelliklerindeki birçok ipucu sayesinde baktığınızda bir kişinin gerçek yaşını tahmin edebileceksiniz. Peki nasıl olacak? İşte cevabı...
Muhtemelen çoğu kişi vücudun bu bölgesindeki hacim kaybının nedeninin deri altı yağ tabakasının yaşa bağlı atrofisi olduğunu hiç düşünmemiştir. Pek çok kişinin severek uyguladığı botoks enjeksiyonları bu durumu daha da kötüleştirmektedir. Alın düz kalsa bile hacmini kaybedecek ve kadının gerçek yaşını ortaya çıkaracaktır.
Dudakların şekli yıllar içinde değişir. Hacmini kaybeder ve daha kuru hale gelir. Çevresinde yıllara bağlı olarak kırışıklıklar oluşur. Önceki yıllarda dolgun duran dudaklar küçülür ve incelir.
Göbek deliği fazla kilolar, omfalosel gibi hastalıklar, piercingler ve hamilelik nedeniyle yaşla birlikte orijinal görünümünü değiştirebilir .
Cilt altı yağ tabakası, 30 yaşından sonra düşük kolajen üretimi nedeniyle incelir. Göz çevresindeki cilt yoğunluğunu kaybeder , daha şeffaf hale gelir ve kan damarlarını göstermeye başlar. Bu da göz altında koyu halkaların ortaya çıkmasına neden olur.
Kulak memeleri de tıpkı eller ve boyun gibi bir yaş göstergesidir. Çoğu kadın bu bilgiden haberdar olmadığı için aslında bu bölgeyi önemsemez. Kulak memeleri de ince yağ tabakasını ve elastikiyetini kaybeder. Sonuç olarak uzarlar ve büyük ağır küpelere olan hassasiyetleri de artar.
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