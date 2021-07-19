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‘Kadınların yaşı sorulmaz’ derler ama bir kadının gerçek yaşını ortaya çıkartacak 5 işaret!

19.07.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin gerçek yaşını ortaya çıkartan sadece yüzündeki kırışıklıklar, saçındaki beyazlar, elleri ya da boynu değildir. İlk başta fark edilmeyen birçok yaşlanma belirtisi vardır. Sizler için bu yaşlanma belirtilerini derledik.

‘Kadınların yaşı sorulmaz’ derler ama bir kadının gerçek yaşını ortaya çıkartacak 5 işaret!

‘Ne kadar genç görünüyorsun, hiç yaşını göstermiyorsun’ sözleri artık tarihe karışacak. Artık fiziksel özelliklerindeki birçok ipucu sayesinde baktığınızda bir kişinin gerçek yaşını tahmin edebileceksiniz. Peki nasıl olacak? İşte cevabı...

ALIN DÜZLEŞİR

Muhtemelen çoğu kişi vücudun bu bölgesindeki hacim kaybının nedeninin deri altı yağ tabakasının yaşa bağlı atrofisi olduğunu hiç düşünmemiştir. Pek çok kişinin severek uyguladığı botoks enjeksiyonları bu durumu daha da kötüleştirmektedir. Alın düz kalsa bile hacmini kaybedecek ve kadının gerçek yaşını ortaya çıkaracaktır.

DUDAK HACMİNİ VE NEMİNİ KAYBEDER

Dudakların şekli yıllar içinde değişir. Hacmini kaybeder ve daha kuru hale gelir. Çevresinde yıllara bağlı olarak kırışıklıklar oluşur. Önceki yıllarda dolgun duran dudaklar küçülür ve incelir.

GÖBEK DELİĞİNİN ŞEKLİ VE BOYUTU

Göbek deliği fazla kilolar, omfalosel gibi hastalıklar, piercingler ve hamilelik nedeniyle yaşla birlikte orijinal görünümünü değiştirebilir .

GÖZLERİN ALTINDAKİ KOYU HALKALAR BELİRGİNLEŞİR

Cilt altı yağ tabakası, 30 yaşından sonra düşük kolajen üretimi nedeniyle incelir. Göz çevresindeki cilt yoğunluğunu kaybeder , daha şeffaf hale gelir ve kan damarlarını göstermeye başlar. Bu da göz altında koyu halkaların ortaya çıkmasına neden olur.

KULAK MEMELERİ GERİLİR VE BOYUTU ARTAR

Kulak memeleri de tıpkı eller ve boyun gibi bir yaş göstergesidir. Çoğu kadın bu bilgiden haberdar olmadığı için aslında bu bölgeyi önemsemez. Kulak memeleri de ince yağ tabakasını ve elastikiyetini kaybeder. Sonuç olarak uzarlar ve büyük ağır küpelere olan hassasiyetleri de artar.

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