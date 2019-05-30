Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin coşkusu İslam Alemi'ni sardı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Müslümanlar için büyük anlamlar barındıran ve büyük sevapların yer aldığı bu gece dua ve ibadetlerle geçirilecek. Peygamberimiz tarafından Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde aramamızı söylediği Kadir Gecesi için nasıl dua edilir? İşte Kadir gecesi duası ve Türkçesi ile Kadir suresi... KADİR GECESİ DUASI Ey Güzeller Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Kadir Gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım.

Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine; Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar, evladı olanlara da uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Sen latifsin lütfeylemeyi seversin. Evlatlarımızın ilmini, fehmini ve zekalarını attır. Bizleri ve kıyamete kadar gelecek nesillerimizi Senin, Habibinin ve insanların yanında kadirli eyle. Gençlerimize gençliklerini Senin yolunda kullanmayı lütfeyle. Gençlerimizi Dünya ve içindekilere tenezzül etmekten Sen koru. Hakiki Sevgili Sensin. Sana aşık, vurgun, tutkun olmayı bizlere lütfeyle. Mecnun’un Leyla’ya, Ferhat’ın Şirin’e olan aşkından daha derin bir aşkla Seni sevelim, Sana meftun olalım. Gençlerimizi Allah Aşığı, Peygamber Sevdalısı eyle. Ey Gani, Muğni, Kerim, Latif olan Allah’ım! Senin büyüklüğün kadar lütuf, ikram ve ihsanların da büyüktür. Bizim küçüklüğümüze değil, Senin büyüklüğüne yakışır bir şekilde Senden lütuf ve ikramlarını bekliyoruz. Sen Zül Celali Velikram’sın. Sana her an edilmiş ve edilecek bütün hamdü senalar adedince hamdü senalar olsun.

Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine; Bizlere Aşkta derinleşmeyi lütfeyle. Bizleri Seni anlatan bir dil eyle. Herkes Seni bilsin. Herkes Seni sevsin. Bizleri Aşıklara Bayraktar Eyle. İnsanlık Sana vurgun, tutkun ve meftun olsun. Hastalarımıza şifa ver. Sen Şafi’sin, şifa vermeye Kafi’sin. Sen Merhametlilerin en Merhametlisisin (Erhamerrahimin) Hastalarımıza merhametin et, şifa ver. Borçlularımıza edayı lutfeyle. Çünkü Sen Gani, Muğni, Kerim, Latif ve Zül Celali Velikramsın. Ömrünün en olgun çağına gelmişlerimize en olgun meyveler vermeyi lütfeyle. Manevi ve maddi hazinelerinden bol bol ver, bol bol verdir. Ticaretlerimizi “Ticareten Lentebur” Tükenmeyen ticaret, sırrına mazhar eyle. Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine; Bizleri yolunda eyle. Yolunda olanları iki cihanda aziz eyle. Dünya durdukça duracak hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle. Meleklerin hamdü senaları adedince Sana hamdü senalar olsun Allah’ım. Habibinin hamdü senaları adedince Sana hamdü senalar olsun Allahım. Malumun adedince Sana hamdü senalar olsun Allah’ım. İlmin adedince Sana hamdü senalar olsun Allah’ım. Yaşlılarımızın hamdini, zikrini, şükrünü arttır. Yaşlılarımızı ve gençlerimiz Allah Aşığı eyle. Yaşlılarımızın hürmetine gençlerimizi ve çocuklarımızı ahir zaman fitnesinden ve tehlikelerinden koru. Yaşlılarımızı bilge eyle. Yaşlılarımıza ve gençlerimize bol bol Cennete yatırım olacak hayırlar yapmayı lütfeyle. Bize ve kıyamete kadar gelecek nesillerimize Taht-ı Süleyman’dan ziyade taht ve baht ver. Bizlere uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Bizleri Mahşerde Şefaat Sultanı Habibine en yakınlardan eyle. Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine; Senden Cennette en yüksek dereceler istiyoruz Güzel Allah’ım. Cennette Cemalini en yakından ve kesintisiz görmek istiyoruz. Sen’den Sen’i istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Ne olur Lütfeyle. Cennette Habibine komşu eyle. Senin Cemalini temaşa ederek zevki ruhaniye gark olmayı bizlere lütfeyle. (Amin)

KADİR SURESİ Arapça Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr Türkçe Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI Aişe radıyallâhu anhâ’nın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı. Bir gün Âişe, Resûlullâh’a: “Ey Allah’ın elçisi! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu anlarsam o gece nasıl dua edeyim? ” diye sormuş, O da: “Şu duayı oku” buyurmuştur: