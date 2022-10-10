Kadir Gecesi'nde rakı fotoğrafıyla tepki çeken paylaşım! Mahkemeden hapis cezası kararı

Kadir Gecesi, alkol masasındaki fotoğrafını paylaşarak tepki çeken Onur T. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameyle ilgili mahkeme kararını verdi. Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. İşte detaylar...

KADİR GECESİ RAKI FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

İstanbul'da yaşanan olayda sanık Onur T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve sanığın arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı 'Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin' şeklinde yazı yazarak sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022'de paylaştı.

1.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre paylaşım sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı.

ÜZGÜN VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkeme kararında, sanık Onur T.'nin savunmasında suça konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, aşağılama amacının olmadığı, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

"KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILAMA NİTELİĞİNDE"

Kararda Sanık Onur T.'nin 'Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin' içeriğindeki paylaşımın İslam dininde kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

3 AY 22 GÜN HAPİS VERİLDİ

Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

(DHA)

