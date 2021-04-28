Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde bu yıl Kadir Gecesinin idrak edileceği günü paylaştı. Mayıs ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi’nde eller semaya açılacak, tövbe ve dualar kabul olacak…
İslam’da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği kutlu gece'dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan’ın son on gününde gizli olan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.
"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.