HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı

28.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak tabir edilen ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen Kadir gecesinin tam tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ramazan ayının son 10 gününde gizli olduğu söylenen Kadir Gecesi, dualarla, ibadetlerle idrak ediliyor.

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde bu yıl Kadir Gecesinin idrak edileceği günü paylaştı. Mayıs ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi’nde eller semaya açılacak, tövbe ve dualar kabul olacak…

KADİR GECESİ BU SEN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

İslam’da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi, 'sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği kutlu gece'dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan’ın son on gününde gizli olan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de ‘Kadir Suresi’nde bu gece şu anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı Kerim’i) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler açık mı?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi

En Çok Okunan Haberler

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik 5 il

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik 5 il

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.