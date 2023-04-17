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Kadir Gecesi Tv programları 2023 listesi! Kadir Gecesi özel yayını hangi kanalda, saat kaçta?

17.04.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi Tv programları merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler televizyonlardaki yayınları da takip etmek istiyorlar. Peki, bu akşam hangi kanalda hangi program var? Kadir Gecesi özel yayını hangi kanalda, saat kaçta? İşte Kadir Gecesi Tv programları 2023 listesi...

Kadir Gecesi Tv programları 2023 listesi! Kadir Gecesi özel yayını hangi kanalda, saat kaçta?

Kadir Gecesi'nde televizyonda hangi programların olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, Kadir Gecesi özel yayını hangi kanalda, saat kaçta?

KADİR GECESİ ÖZEL YAYINI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kadir Gecesi özel olarak bu akşam Atv'de saat 20:00'da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı ekrana gelecek.

Kadir Gecesi 1

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

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