Kadir Gecesine kaç gün kaldı?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. En hayırlı gece olarak anılan Kadir Gecesi'nde ibadet edecek olanlar, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Kadir Gecesi'nin denk geldiği gün...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Kadir Gecesi'ine bu gece itibari ile 6 gün kaldı.

KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan surede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (A.S.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."