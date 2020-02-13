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Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Ben affetsem Allah affetmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, "Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin" diye konuştu.

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Ben affetsem Allah affetmeyecek

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

'ORTADA BİR CİNAYET VAR'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, konuştu. Bir oto yıkamacıda çalışan Duran, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, “Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.

'ADALET İSTİYORUM, CEZASINI ÇEKSİN'

Oğlunun öldüğünü telefonla haber aldığını belirten Duran, “Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Şeker Özgür Duran

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