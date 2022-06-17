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  4. Kadir Şeker hakkında kritik gelişme! Tarih belli oldu, yeniden hakim karşısına çıkacak

Kadir Şeker hakkında kritik gelişme! Tarih belli oldu, yeniden hakim karşısına çıkacak

17.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Şeker, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyor. Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak.

Kadir Şeker hakkında kritik gelişme! Tarih belli oldu, yeniden hakim karşısına çıkacak

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından, Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi. Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

(AA)

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