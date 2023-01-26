KADİR SURESİ TÜRKÇE ve ARAPÇA OKUNUŞU: Regaip Kandili'nde Kadir suresi kaç defa okunmalı? İşte meali, fazileti ve tefsiri...

Kadir suresi okunuşu Kandil gecelerinde de okunmaktadır. Bu geceyi eksiksiz ve doğru olarak ibadet ile geçirmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Regaip Kandili'nde Kadir suresi kaç defa okunmalı? İşte Kadir suresi okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri...

KADİR SURESİ OKUNUŞU (ARAPÇA)

Kadir suresi:

"Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr"

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU (MEALİ)

Kadir Suresi meali Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde yayımlanmıştır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar."

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.



