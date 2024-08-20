Kadirov, Cybertruck'a makineli tüfek yerleştirdi, olay oldu! Elon Musk'tan iddialara sert tepki "Aptal mısınız?"

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi'nin Başkanı Ramazan Kadirov'un Cybertruck'ın üzerine makineli tüfek yerleştirdiği görüntüler gündem yarattı.

KADİROV'UN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Cybertruck'ı sürerken çektiği videoyu Telegram sayfasından paylaşan Çeçen lider Kadirov, söz konusu paylaşımda aracın yakında askeri bölgeye gönderileceğini duyurdu.

ELON MUSK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kadirov, Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'a teşekkürlerini sundu ve onu Grozni kentine davet etti.

"Cybertruck"ın ithalat kısıtlamalarının bulunduğu Rusya'ya nasıl ulaştığı ise henüz bilinmezken, Elon Musk'tan ise açıklama geldi.

MUSK'TAN 'HEDİYE ETTİ' İLANLARINA SERT TEPKİ: APTAL MISINIZ?

Musk, konu hakkında kendisini eleştiren Amerikalı köşe yazarının X sosyal medya platformundaki paylaşımına cevap verdi.

Şirketi tarafından üretilen aracı Çeçen lidere hediye ettiğine ilişkin iddiaları yalanlayan Musk, "Cidden bir Rus generale Cybertruck verdiğimi düşünecek kadar aptal mısınız?" dedi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır