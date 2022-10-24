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  4. Kadirov’un görüntüleri dünyayı şoke etti! Çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un görüntüleri dünyayı şoke etti! Çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

24.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’daki savaşın baş aktörlerinden Çeçen lider Kadirov, 18 yaşından küçük 3 oğlunu cepheye göndermişti. Özel bir operasyona katılan çocuklar dönerken babalarına esir aldıkları 3 askeri 'hediye' olarak getirdi. Kadirov ise çocuklarına adeta övgüler yağdırdı. Öte yandan sahadaki çatışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Kadirov’un görüntüleri dünyayı şoke etti! Çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Rusya’nın en sadık adamı olarak anılan Kadirov, 18 yaşından küçük olan 3 oğlunu da Ukrayna’daki savaşa yollamıştı. Evlatları ise cepheden dönerken adeta babalarına jest yaptıklarını sanarak yanlarında 3 esir asker getirdi. Paylaşılan görüntülerde araçlar yanaştı ve içlerinden 3 esir asker çıktı. 3 asker de çocukların babalarına armağanıydı.

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Çeçen lider Kadirov da kendisine esir asker getiren çocuklarına övgüler yağdırdı. Akhmat, Eli ve Adam Kadirov, RF Savunma Bakanlığı'nın Batı-Akhmat taburunun bir parçası olarak yürütülen özel bir operasyona katılımları sırasında esir olan askerleri ele geçirdiği öğrenildi.

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"Esirlere geleneksel Çeçen yemeği GILNIŞ yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" diyen Ramazan Kadirov ise çocuklarını tebrik etti.

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RUSYA 100 BİN TONDAN FAZLA UÇAK YAKITINI HAVAYA UÇURDU

Dünya bu görüntüleri konuşurken ise sahadaki çatışmalar bir yandan devam etti. Rusya, Dnipro’da petrol rafinerisini hedef alıp 100 bin tondan fazla uçak yakıtını havaya uçurdu. Ukrayna askerleri de o saldırıyı karşılıksız bırakmadı. Dron ile tespit edilen Rus askerleri füze ile vurarak etkisiz hale getirdi.

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TANKTAN İNİP RUS SİPERLERİNE İLERLEDİLER

Başka bir bölgede ise Ukraynalı askerler tanktan inerek Rus siperlerine böyle ilerledi. Saldırı karşısında hazırlıksız yakalandığı öğrenilen Rus askerlerin bazıları ölürken bazılarının da esir alındığı öğrenildi.

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SAVAŞ UÇAĞI 3 KATLI BİNAYA DÜŞTÜ

Rusya 6 gün sonra bir uçak kazasına daha sahne oldu. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentinde Su-30 tipi Rus savaş uçağının 2 katlı binanın üzerine düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

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