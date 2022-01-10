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  4. Kafalarındaki makine izlerini fark edince yaptığı şaka gerçeği ortaya çıkardı! Yatılı okulda...

Kafalarındaki makine izlerini fark edince yaptığı şaka gerçeği ortaya çıkardı! Yatılı okulda...

10.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yatılı okulda okuyan öğrencilerin harçlıklarının cebinde kalmasını isteyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni, öğrencilerini tıraş ediyor. Kafalarındaki makine ve makas izlerini görünce yaptığı şaka üzerine durumun aslını öğrenen Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Ünlüoğlu, çocukları mutlu etmek için böyle etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni İbrahim Ünlüoğlu, köyden okula gelen öğrencilerin saçlarında makas ya da tıraş makinesi izi olduğunu görünce öğrencilere “Berberiniz de çok kötüymüş” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine öğrenciler saç tıraşlarını harçlıklarının ceplerinde kalması için anne ve babalarının yaptığını söyledi. Ünlüoğlu, bu konuda yeteneği olduğunu söyleyerek öğrencilere “Sizi ben tıraş edebilirim, hem harçlığınız cebenizde kalır hem de kafanızda makine ya da makas izi olmaz” dedi.

"EĞİTİM GÖNÜL İŞİ"

Öğrenciler de öğretmenlerinin tıraş etmesini kabul etti. Ünlüoğlu yanına beden eğitimi öğretmeni Okan Eke’yi de alarak öğrencileri yurdun bahçesinde bir bir tıraş etmeye başladı. Tıraş olan öğrenciler çok mutlu olduklarını belirterek, “Hem saçımız düzgün olacak hem de harçlığımız cebimizde kalacak” dedi. Ünlüoğlu ise, “Okulumuz yatılı okul olduğu için çocukların eğitim dışında birçok konuda ihtiyacı oluyor. Biz de öğretmenler olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Eğitim bir gönül işi çocuklarımızı mutlu etmek adına böyle etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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