Kafası kesik, vücudu parçalanmış ceset 45 gün sonra bulundu! 'Yabancı uyruk' detayı dikkat çekti

Ankara’nın Haymana ilçesinde otluk bir arazide bir erkeğe ait kafatası ve kemikler bulundu. Yaklaşık 45 günlük olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde duruluyor.

TESADÜFEN BULDU

Olay, Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

YABANCI UYRUKLU İHTİMALİ

Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi. Cinayetin ise yaklaşık 45 gün önce işlendiği aktarıldı.

"KAFASI KESİK, VÜCUDU PARÇALANMIŞ"

Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, “Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz” dedi.





