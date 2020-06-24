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  4. Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde 4 saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir kişi kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.

Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

ABD'nin New York kentinde 4 saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir kişi kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.

ABD'nin New York kenti yakınlarındaki Harlem bölgesinde, 34 yaşındaki bir kadını gasp etmeye çalışan dört kişiyi uzaklaştırmaya çalışırken saldırıya uğrayan 36 yaşındaki bir kişi, kafasına saplanan bıçakla sokakta dolaştı.

Ambulansa binmeyi reddeden kişi, çevredekilerin ısrarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

NEW YORK'TA KRİMİNAL OLAYLARDA ARTIŞ

Polisin, kimliği bilinmeyen 4 saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.

Çavuşlar Yardımseverlik Derneği'nden Ed Mullins, “NYC politikacıları şehrin kontrolünü kaybetti. Bir gün evsiz bir adam Manhattan'da ateşe verilirken, başka bir gün bir adam kafasından bıçaklanıyor. Bir ay içinde 125 olay yaşandı” ifadelerini kullandı.

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