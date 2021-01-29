Kafe görünümlü silah imalathanesine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar ve Çekmeköy'de silah imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, 25 ve 29 Ocak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 491 adet fişek, 29 adet av tüfeği fişeği, 23 adet açık namlu, 40 adet kesilmiş kurusıkı namlusu, 15 adet tabanca sürgüsü, 5 adet horoz tertibatı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında , M.Y, P.A, Ü.T, İ.Ö, M.D ve V.U gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KAFE GÖRÜNÜMLÜ SİLAH İMALATHANESİ

Gaziosmanpaşa'daki imalathanenin ise, dışarıdan kafe olarak göründüğü ve kafeye girdikten sonra alt katının atölye olduğunu tespit edildi. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

DHA

