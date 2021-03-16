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Kafe içinde nargile ile okey keyfi yapanlar baskında yakalandı

16.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Kafe içinde nargile ile okey keyfi yapanlar baskında yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinde bir kafeye yapılan baskında, yasak olmasına rağmen nargile içerek okey oynayan 16 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre İzmit’te bulunan bir kafede korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinde bir kafeye yapılan baskında, yasak olmasına rağmen nargile içerek okey oynayan 16 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre İzmit’te bulunan bir kafede korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kafe içerisinde bulunan 16 şahsın, korona virüs önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ederek kağıt oyunları, okey oynadıkları belirlendi. Yasak olmasına rağmen kafede oyun oynatarak nargile içen şahıslar ve işletme sahibinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi hakkında tutanak tutuldu.

Kafe içinde nargile ile okey keyfi yapanlar baskında yakalandı

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