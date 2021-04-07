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Kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

07.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 2021 tarihli Kabine Toplantısı kararıyla kafeler açılmıştı. Son günlerde yaşanan vaka artışları sonrası kafelerin tekrar oturan müşteriye kapatılıp kapatılmayacağı ve kafeler ne zaman kapanacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yeni kararlar sonrası kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı? İşte yanıtı...

Kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı kararıyla kafeler açılmıştı. Son zamanlarda yaşanan vaka artışları sonrası kafelerin tekrar oturan müşterilere kapatılıp kapatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yeni kararlar sonrası kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK? KAFE VE RESTORANLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." şeklinde konuştu.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına Cumartesi günü tekrardan eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2021 senesinde 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs'ta bitecek. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Bu süreç içerisinde kafelerin sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi bekleniyor.

Erdoğan "Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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koronavirüs (Covid-19)

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