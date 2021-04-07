1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı kararıyla kafeler açılmıştı. Son zamanlarda yaşanan vaka artışları sonrası kafelerin tekrar oturan müşterilere kapatılıp kapatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yeni kararlar sonrası kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK? KAFE VE RESTORANLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." şeklinde konuştu.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına Cumartesi günü tekrardan eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2021 senesinde 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs'ta bitecek. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Bu süreç içerisinde kafelerin sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi bekleniyor.