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Kafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:36 | Son Güncelleme

ARTVİN'de bu yıl 39'uncusu yapılan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşleri sürüyor.

Kafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanı

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de bu yıl 39'uncusu yapılan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşleri sürüyor. Festival için bölgeye gelen binlerce kişi, etkili yağmura aldırış etmeden, açtıkları şemsiyeler altında kıyasıya geçen boğa güreşlerini izliyor.
39'uncu Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde heyecan sürüyor. 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen boğa güreşlerinde, 'deste', 'ayak', 'küçük orta' ve 'süperbaş' kategorilerinde 41 boğa, arenada güreştirildi. Festival için bölgeye gelen binlerce kişi de etkili olan yağmura aldırış etmeden güreşleri heyecanla izledi.
Festival, 'büyük orta', 'başaltı' ve 'baş' kategorilerinde yarın yapılacak boğa güreşleriyle sona erecek. Güreşlerde toplam 92 bin lira para ödülü dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI

Kafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanıKafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanıKafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanıKafkasör'de yağmur altında boğa güreşi heyecanı

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