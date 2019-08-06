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Kağıthane'de caminin kundaklanması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de caminin kundaklanması kamerada

Olay geçen Cumartesi Çağlayan Mahallesi, Taş Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan camiye gelen 19 yaşındaki Mehmet B. elindeki çakmakla caminin perdelerini tutuşturdu. Mehmet B. daha sonra camiden ayrıldı. Camide hasar oluşurken, Mehmet B.'nin perdeleri tutuşturması caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet B.'yi pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet B.'nin "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirlendi. Mehmet B. hakkında "İbadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Mehmet B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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istanbul Kağıthane kundaklama

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