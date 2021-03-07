Kağıthane'de hareketli gece! Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Olay saat 03.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Sokak'taki 5 katlı binada bulunan, bekar ve öğrencilere kiralanan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ADN 531 plakalı otomobille sokağa gelen kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı. Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

DUR İHTARINA UYMAYAN SALDIRGANLAR KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, 34 ADN 531 plakalı otomobil Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nden Osman Paşa Caddesi'ne dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganları olay yerinden yaya olarak kaçtı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çelik yelek olduğu öğrenilirken, terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Saldırganların kullandığı otomobil detaylı incelemelerin yapılması için emniyetin otoparkına çekilirken, araç üzerinde mermi izlerinin olduğu da görüldü.