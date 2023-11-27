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Kağıthane'de kanlı saldırı! Cadde üzerinde kurşun yağdırdılar

27.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de, otomobiliyle seyir halinde olan Fırat Öncü (22), cadde üzerinde kendisini bekleyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar otomobile doğru 17 el ateş ederken, kurşunlardan biri Öncü’nün başına isabet etti. Ağır yaralanan Öncü, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Öncü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kağıthane'de kanlı saldırı! Cadde üzerinde kurşun yağdırdılar

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi’nde dün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fırat Öncü, otomobille seyir halindeyken, kendisini cadde üzerinde bekleyen kimliği henüz belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile doğru 17 el ateş eden saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öncü’nün başına isabet etti.

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Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Fırat Öncü, yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Fırat Öncü, bugün Alibeyköy Gasilhanesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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