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  4. Kağıthane'de kundakçıya meydan dayağı! O anlar saniye saniye kamerada

Kağıthane'de kundakçıya meydan dayağı! O anlar saniye saniye kamerada

23.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kağıthane’de park halindeki bir araca zarar verdiği iddia edilen “Tinerci Ümit” lakaplı kundakçı şahsın, mahallenin gençleri tarafından tekme, yumruk ve sopalarla dövüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o meydan dayağı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane’de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan bir olayın ise görüntüleri ortaya çıktı.

DAYAK ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Osman M, semtteki bir sokak üzerinde park halinde olan bir araca üstüne çıkarak ve zıplayarak zarar verdi. Bunu gören aracın sahibi ve mahalledeki gençler, şahsı tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Yere yatırılarak sopayla da feci şekilde dövülen şahıs ardından koşarak kaçtı. Şahsın dayak yediği o anların görüntüleri ortaya çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o meydan dayağı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda minibüs, motosiklet ve kulübe kundaklama gibi olayları gerçekleştiren “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M. isimli kundakçı şahıs, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından defalarca kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri yapılan Osman M. adli makamlarca serbest bırakıldı.

(İHA)

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