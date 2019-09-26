KAĞITHANE'DE İŞYERİNDE DEPREMDEN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Muhammet KAÇAR / İSTANBUL DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Seyrantepe'de bir işyerinde kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, birbirleriyle konuşurken depreme yakalanan 3 kişi bir anda panikleyerek dışarı kaçıyorlar. Bir kişinin de makinelerin arasından koşarak dışarı çıktığı kameraya yansıyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Depreme yakalanan 3 kişinin kaçışması
-Makinelerin arasından bir kişinin koşarak dışarı çıkması
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