Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışması

"98 ihbar için de 10 ayrı ekip kurduk. Her ekibi hemen ihbar yerlerine gönderip tüm ihbar yerlerini eksiksiz olarak tamamlamış olduk gece yarısına doğru. Ve burada yaklaşık 6 binamızın tahliyesini gerçekleştirdik. İki tanesi gecekondu, bir tanesi 60 yaşında bir binamız. Diğerleri de yine kolonların patlaması sonucu oluşan bir deprem öncesi ve depremde onu tetiklemesiyle beraber oluşan bir durum. Buradaki 6 binamızda yaklaşık 13 dairede oturan komşularımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda onlar komşularında, akrabalarında ve otelde konaklıyorlar. Yarından itibaren, onlarla ilgili boşalttığımız yerlerin tekrar bir teyidini yapıp kentsel dönüşüm bölümümüzle beraber çalışmaları yerinde takip edip, gerekirse yıkımını, gerekirse tekrar geri dönmesine yönelik çalışmaları başlatmış olacağız."

Öztekin, "Sonra çevredeki binalarımıza baktığımız zaman, çoğunun çürük binalar olduğunu, deprem öncesi yapılan binalar olduğunu gördük. Sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte kentsel dönüşüm alanı ilan edildi burası. 34 bin metrekarelik bir alan. Ve bu alanda 123 bina, 700'den fazla bağımsız birim vardı. Bu birimleri birebir inceledik. Baktığımızda da bir çoğunun deniz kumuyla yapıldığını ve 30-40, 60-70 yıllık binalar olduğunu da görmüş olduk. Ve bu süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Ayda bin 500 lira aylık kiralarını karşılıyoruz. Aynı şekilde taşınma ücretlerini de verdik. İlk 22 Nisan'da tahliye etmek zorunda kaldığımız 98 daire için de taşıma parasıyla beraber eşya yardımlarında bulunduk. Eşyalarını alamayan komşularımız da vardı burada. Ve böylelikle bugüne kadar geldik. 5 aylık çok kısa bir süre içerisinde 122 binanın yıkımını, en son bugünkü binayla 123 binanın yıkımını tamamlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztekin, bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde bölgedeki çalışmalara devam edeceklerini ve bundan önce ilçede bulunan yaklaşık 180 bin bağımsız bölümden bugüne kadar 120 bin bağımsız bölümü zaten deprem öncesinde yenilemiş olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geriye kalan süreçle ilgili depreme dayanıksızlık varsa, bununla ilgili dönüşüm alanı ilan edilmesi gereken yerler varsa bunun da çalışmasına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve buradaki komşularımız için de bu yıl içerisinde bakanlığımızla birlikte, TOKİ ile beraber temel atma töreni gerçekleştirip 36 ay gibi kısa bir süre içerisinde buradaki komşularımızın her birisinin yeni evlerine kavuşmasına imkan sağlamış olacağız. Kira yardımları ve diğer yardımlar devam etmiş oluyor. Komşularımız tekrar yeni evlerine çok kısa sürede kavuştuktan sonra en azından burada yaşayan 3 bine yakın insanımız vardı. 3 bine yakın insanımızı artık depreme dayanıklı, huzurlu, mutlu, otoparklı ve biraz daha geniş yolları olan, yatay mimariyle özel bir çalışma çıkmış olacak."

- Kağıthane'deki kentsel dönüşüm

Kağıthane Belediyesi, 22 Nisan'da bir binanın çökmesi sonucu, deprem tedbirleri kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumaya yönelik kentsel dönüşüm projesi başlatmıştı. Bugüne kadar riskli olduğu tespit edilen 122 bina yıkılmış ve binadaki daire sahiplerine, yeni evleri teslim edilene dek kira ve eşya yardımı yapılmıştı.

