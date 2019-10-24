HABER

Kağıthane'de, Talatpaşa Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na atlayan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 06:02 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı.

Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KAĞITHANE'de Talatpaşa Köprüsü'ne gelen bir kadın, köprüden aşağı atladı. Bir otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 00:00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi, Talatpaşa Köprüsü'ne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, köprünün korkuluklarına çıkarak D-100 karayoluna atladı. Bu sırada Mecidiyeköy istikametinden gelen ve Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 ZS 7972 plakalı otomobil kadına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 34 ZS 7972 plakalı otomobilde bulunan iki kadın ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ

Kazanın ardından D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Kadının köprüye çıkarak aşağı atladığını söyleyen görgü tanıkları, “Kadın köprüye gelerek intihar etti. Kadın aşağı atladığı gibi ileride duran araç kadına çarptı" dedi.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!
Sancaktepe'de hurdalık yangınıSancaktepe'de hurdalık yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!

Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!

Erdoğan'dan sürpriz atama! Ahmet Misbah Demircan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bursa'da feci kaza! Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da feci kaza! Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Emekli polis memuru iki kardeşe kurşun yağdırdı!

Emekli polis memuru iki kardeşe kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.