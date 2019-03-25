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Kağıthane'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

Spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Sefa Sokağı'ndaki özel bir spor salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar ve müşteriler dışarı çıktı ve durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Spor aletlerinin de tutuşmasıyla yükselen dumanların üst katlardaki dairelere sirayet etmesi üzerine binadakiler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir spor salonu çalışanının tedavisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

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Kağıthane spor salonu yangın

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