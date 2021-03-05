Kağıthane’de yaşanan olayın detayları ortaya çıktı

Kağıthane’de bir adam eşini darp ettikten sonra pompalı tüfekle rehin aldı. Kadının kendini banyoya kilitlemesinin ardından ikna olmayan adam balkondan atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden adamın minibüs şoförlüğü yaptığı ve eşiyle aralarında problemler olduğu öğrenildi. Evdeki 4 yaşındaki çocukları ise adamın annesine teslim edilirken, kadının şiddet gördüğüne dair bir şikayette bulunmadığı öğrenildi. Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Aslan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Yahya Güngör, aralarında bir süredir problem bulunan 36 yaşındaki eşi Şehri Güngör ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini banyoya kilitleyen kadınla cep telefonu üzerinden irtibata geçerek konuşmaya başladı. Kadının polise, eşinin elinde pompalı tüfek olduğunu söylemesi üzerine çelik yelek giyen polis ekipleri kapıya gelerek adamı ikna etme çalışmalarına başladı.

Pompalı tüfekle rehin aldı

Çalışmalar sürdüğü esnada adam kapının sürgüsünü çekerek teslim olmayı reddetti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sevk edildiği esnada eşini rehin alan şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. katın balkonundan aşağıya atlayarak intihar etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güngör, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis eve balkondan girdi

Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin daireye uzattığı merdivenle mini balkondan içeriye girdi. Polisin eve girmesinin ardından küçük kız muhafaza altına alındı. Çalışmalar devam ettiği esnada kadın da kendini kilitlediği banyodan çıkartıldı. İlk müdahalesi evde yapılan ve darp sonucu burnundan yaralanan Şehri Güngör, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadın şiddet gördüğüne dair şikayette bulunmamış

Çiftin kız çocukları 4 yaşındaki F.G.G. de Yahya Güngör’ün annesine teslim edildi. Öte yandan, polisin yaptığı çalışmalarda, kadının eşinin kendisine darp ettiği için herhangi bir müracaatı olmadığı ve uzaklaştırma kararı almadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

