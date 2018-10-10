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Kahire'deki Türk tarihi eserleri açık hava müzesi: El-Muiz Caddesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Fatımiler dönemi Kahire'sinin merkezi olarak da bilinen El-Muiz Caddesi, Osmanlı ve Memlük döneminden kalma önemli tarihi binalara ev sahipliği yapıyor

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Muiz Caddesi, âdeta bir açık hava müzesi görünümünde. Caddede Osmanlı ve Memlük döneminden kalma tarihi yapılar özellikle dikkati çekiyor.

Mısır'ın neredeyse bütün şehirlerinde Osmanlı ve Memlük dönemine ait ev, cami, saray, çeşme gibi farklı yüzlerce tarihi esere rastlamak mümkün.

Memlük (1250-1517) ve Osmanlı (1517-1922) dönemine ait tarihi eserler, Memlüklülerin de Türk ve Çerkez olmaları nedeniyle Türklerden kalma tarihi eserler olarak kabul ediliyor.

Başkent Kahire'nin El-Ezher Üniversitesi, Hüseyin Camisi ve Han Halili gibi tarihi yapılarının yer aldığı Derrase bölgesinin hemen bitişiğinde yer alan El-Muiz Caddesi, kubbeli camileri, eski ticaret merkezleri, medreseleri ve sebilleri ile bir Türk kültür hazinesi durumunda.

1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Fatımiler dönemi Kahire'sinin merkezi konumundaki El-Muiz Caddesi, Emeviler, Memlüklüler ve Osmanlı döneminden kalma tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

- Hakim Bi-Emrillah Camisi

Kahire'deki Hakim Bi-Emrillah Camisi, Ahmed bin Tolon ve Amr bin As camilerinin ardından Mısır'daki en büyük üçüncü cami olarak kabul ediliyor.

Yapımına 989 yılında başlanan cami, 1013 yılında Altıncı Fatımi Halifesi Hakim Bi-Emrillah döneminde ibadete açılmış.

- El-Akmar Camisi

Fatımi Halifesi Amir Bi-Ahkamillah Ebu Ali Mansur tarafından 1125 yılında yaptırılan El-Akmar Camisi, Kahire mimarlığı için birçok açıdan önem taşıyor.

Kendine has mimari özellikleri bulunan El-Akmar Camisi'nin bezemeleri, sonraki dönemlerde inşa edilen birçok binaya örnek olmuş.

- Kayıtbay Çarşısı

Kayıtbay Çarşısı, Çerkez kökenli Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından 1481 yılında yaptırılmış. Zamanında Şamlı tüccarların bulunduğu kapalı çarşı, askeri kışla ve otel olarak da kullanılmış.

Özellikle süslemeleriyle dikkati çeken çarşı, şu an Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından restore ediliyor.

- Türk evi Suhaymi

Beyt es-Suhaymi (Suheymi'nin evi), Mısır Kültür Bakanlığı verilerine göre Osmanlı döneminden kalan Türk evleri arasında en sağlamı.

Tarihi ev, burada oturan son Türk, El-Ezher Üniversitesi'nin Türk öğrenciler için tahsis ettiği yurdun müdürü "Revak el-Etrak Şeyhi" Muhammed Emin Suhaymi'nin adıyla anılıyor.

- Sultan Kalavun Eserleri

Memlüklü sultanlarından Mansur Seyfiddin Kalavun tarafından 1284 yılında yaptırılan külliyede cami, medrese, kubbe ve şifahane gibi tarihi yapılar hâlâ bütün ihtişamıyla ayakta duruyor.

- Katade Sebili

Katade Sebili, yoldan geçenlerin su ihtiyacını gidermeleri için Prens Abdurrahman Katade tarafından 1744 yılında yaptırılmış. İki odadan oluşan sebilin diğer odası Müslüman yetimlerin eğitimi için ayrılmış.

- Necmeddin Eyyubu Kubbesi

Necmeddin Eyyubu Kubbesi, Eyyubi Devleti'nin son sultanlarından Salih Necmeddin Eyyub tarafından medrese olarak yaptırılmış.

Tarihi yapıdan sadece minaresinin yer aldığı ön cephe günümüzde varlığını koruyor.

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caddesi El-Muiz Kahire tarihi Türk

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