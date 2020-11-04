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  4. 'Kahraman' ilan edildi: Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

'Kahraman' ilan edildi: Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 09:44 | Son Güncelleme

Çikolata zulanızı çocuğunuzdan saklamak için harika bir önerimiz var. Bir anne Facebook grubunda yaptığı bir paylaşım sayesinde diğer anneler tarafından “kahraman” ilan edildi. Çocuklarının kendi çikolatasını yemesinden bıkan anne öyle bir yöntem bulmuş ki...

'Kahraman' ilan edildi: Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

Çikolataların hepsini bir kerede yememek için ve kendine ayırdığı çikolataları yememeleri için bir anne çikolatalarını sakladığı zulasını Facebook grubunda paylaştı.

Paylaşımına “Koronavirüs tedbirlerinin sıkılaşmaya başladığı şu günlerde bu yöntemi hepinizle paylaşmak istiyorum” diyen kadın "1 numaralı ebeveynlik ipucusu" diyerek çikolatalarını sakladığı yerin fotoğrafını paylaştı.

ZULASI YUMURTA KUTUSU

Jenny Hourd, gelen misafirlere ve kendisi için ayırdığı çikolataları eşinden ve çocuklarından saklamak için ilginç bir yöntem geliştirmiş. Facebook’ta yer alan Family Lockdown Tips and Idea grubundaki göze çarpmayan saklanma noktasının bir fotoğrafını paylaştı. 6’lı yumurta kabının içine çikolatalarını saklayan kadının bu yöntemi diğer ebeveynlerden tam puan aldı.

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Yayınlandığından bu yana 5.200 beğeni ve anne babalarından onun anlayışlı fikrini öven 300'ün üzerinde yorum aldı. Bazı anne ve babalar bu yöntem için 'oyun değiştiren' adını koydu.

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