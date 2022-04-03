Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman sahur vakti ne zaman? Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK VE KARAMAN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KARABÜK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KARAMAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



