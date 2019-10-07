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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin öz güvenine saldırırlar. İHA, SİHA yaparsınız derler ki 'O ne ya, drone o, bildiğin drone.' Uçan araç yaparsınız derler ki 'Ya bırak Allah aşkına dört tane leğen koymuşun" - "Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyeceksiniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin öz güvenine saldırdığına dikkati çekerek, "Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyeceksiniz." dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Yeni akademik yılın "Değişimin kısa tarihi ve bugün" konulu ilk dersini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eskiden sahip olunan güzel şeylerin bilinçli olarak değiştirildiğinin altını çizerek, "O kadar tatlı bir şekilde değiştirdiler ki... Modern, çağdaş, aydın olacaksınız diye biz elimizdeki merhamet, iyilik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma duygularını adeta ötekileştirdik." dedi.

Ünal, aydın, modern ve çağdaşlık kavramlarının bir elit sınıf tarafından o sınıfa ait olmayanları ötekileştirme aygıtı olarak kullanıldığını ve toplumun uzun bir süre bunu yaşadığını söyledi.

Sömürü sonrası sistemlerde gelişmekte olan ülkelere yönelik çok keskin bir tuzak bulunduğunu anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin öz güvenine saldırırlar. İHA, SİHA yaparsınız derler ki 'O ne ya, drone o, bildiğin drone'. Uçan araç yaparsınız derler ki 'Ya bırak Allah aşkına dört tane leğen koymuşun.' Konya'da üniversite öğrencileri robotik çalışmalar yaparlar kazara robotlardan bir tanesi masadan düşer anında etki ajanları Twitter'da ortalığı yıkarlar, dalga geçmek, itibarsızlaştırmak ve itibar suikastı yapmak adına. Öncelikli olarak öz güvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyeceksiniz."

- "Türkiye bütün değişimin merkezinde"

Ünal, öğrencilerin aldığı eğitimin onları geleceğe taşıması gerektiğini vurgulayarak, dünyanın çok hızlı bir değişim geçirdiğini, öğrencilerin de geleceği daha iyi analiz etmesinin şart olduğunu ifade etti.

Dünyada güç dengesinin tekrar Batı'dan Doğu'ya kaydığına dikkate çeken Ünal, "Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzanmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim, Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor. Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde. Türkiye'nin en büyük avantajı sanayisi ve teknolojisi değil genç, dinamik, istekli ve yüksek motivasyonu olan gençleri. Bugün dünyanın yaşadığı en büyük sorun insan kaynağı. Özellikle ABD ve Avrupa'nın bir tarafta nüfusu ihtiyarlarken bir taraftan da nüfusun temel motivasyonunda çok ciddi bir kayıp söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin geleceği çok aydınlık"

Ünal, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde bazı çevrelerin harekata karşı çıktığını anımsattı.

Türkiye'nin kararlılık göstererek Afrin'i terör örgütünden temizlediğini vurgulayan Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Afrin'e gireceğimiz zaman dediler ki 'Sakın Afrin'e girmeyin.' Biz 'Afrin'e gireceğiz' dedik. Biz Afrin'e girdik ve biz Afrin'e girmeden bir gün önce tüyüp gittiler. Selahaddin Eyyübi Kudüs'ün önünde diyor ki 'Ben buraya ölüme aşık adamlarla geldim.' O aşk kendi annesi, kardeşi, babası, ülkesi, bayrağı, vatanı, kutsalları, değerleri için gerektiğinde canını verebilme ideali ve iddiasıdır. İşte Türkiye'de bu var, bu topraklarda bu var. O yüksek karakter, inanç ve şuur var. Bugün dünyanın en kıymetli şeyi de bu. Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Bundan emin olun."

Ünal, 23 Haziran seçimleri öncesinde "Türkiye batıyor, ekonomisi bitiyor" şeklinde söylemler yapıldığını hatırlatarak, "Temmuz, eylül aylarını geçirdik. Şu anda OECD verilerine göre de Türkiye'nin makro ekonomik verileri son derece hızla düzelen, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme oranını pozitif yönde revize ettiği, Fitch'in Türkiye'nin ekonomisinin direncini pekiştirdiği açıklamalarını görüyoruz." dedi.

Vali Vahdettin Özkan da yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğrencilere başarılar diledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversitelerini daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Ünal ve beraberindekiler, bir televizyon programında düzenlenen yarışmada tüm soruları bilerek 1 milyon lira ödül kazanan üniversitenin tıp fakültesi öğrencisi Arda Ayten'i tebrik ederek, plaket verdi.

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