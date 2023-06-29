Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem fırtınası aylar sonrada kendisini hissettirmeye devam ediyor. AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre bu sabah saat 8.28’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.98 km olduğu açıklandı.



