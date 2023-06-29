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Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha

29.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberleri aylardır devam ediyor. AFAD yaptığı son açıklamada bu sabah bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem fırtınası aylar sonrada kendisini hissettirmeye devam ediyor. AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre bu sabah saat 8.28’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.98 km olduğu açıklandı.


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