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  4. Kahramanmaraş'ta ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

06.06.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silah ve tüfeklerin kullanıldığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde iki aile arasında kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı.

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Yaralılardan Dursun T. (65) ve Tahsin H. (37) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının tedavileri devam ediyor.

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Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. (İHA)

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