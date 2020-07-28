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  4. Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 23:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçede inşaat malzemeleri satışı yapan Mehmet Kaçmaz (60) ile inşaat işi öğrenilen arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

KAFASINA ALDIĞI DARBEYLE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma bir anda büyüyerek sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, kavganın taraflarından Kaçmaz, kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaçmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile caddeyi kapattı. Kaçmaz’ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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