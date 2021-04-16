HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'ta bir vatandaş evinin balkonundan yere böyle düştü

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş evinin balkonundan yere böyle düştü

16.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’ndeki bir ikamette yaşandı.

DÜŞME ANI KAMERADA

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ikametin birinci katındaki balkonun demir korkuluklarında otururken, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü asfalt zemine düştü. Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AYAĞI KIRILDI

Bir müddet kendine gelemeyen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Görüntüler şoke etmişti! Neden yaptın sorusuna bu cevabı verdiGörüntüler şoke etmişti! Neden yaptın sorusuna bu cevabı verdi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.