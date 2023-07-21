KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 21 Temmuz 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD'dan son dakika açıklaması!

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Konuya dair ilk açıklama AFAD tarafından yapıldı. Kandilli Rasatahanesi de sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Birçok kişi internette "21 Temmuz 2023 Cuma Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Temmuz Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile konuya dair detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiği aktarıldı.

Kahramanmaraş'ta 14.23'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Elbistan, büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 TEMMUZ 2023 CUMA)

2023.07.21 14:23:23 38.2055 37.1957 5.0 -.- 3.9 3.8 ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 14:05:49 36.1862 33.7647 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.07.21 14:05:13 40.2643 28.3603 0.0 -.- 0.9 -.- AKCAKOYUN-KARACABEY (BURSA) İlksel

2023.07.21 13:46:00 38.3123 37.7762 5.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.21 13:43:06 38.0075 36.4135 5.3 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 13:12:11 39.1658 26.0735 2.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 12:48:19 38.1760 37.3255 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 12:46:27 38.1460 36.5562 4.2 -.- 2.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 12:04:27 36.3270 33.8958 0.0 -.- 0.4 -.- BOLACALIKOYUNCU-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.07.21 11:25:26 38.3507 38.2278 16.8 -.- 1.7 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

2023.07.21 11:24:27 38.3990 38.3832 15.7 -.- 2.1 -.- YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel

2023.07.21 11:16:21 36.7512 36.2255 7.1 -.- 1.8 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.07.21 10:44:46 38.3978 37.7113 21.3 -.- 1.9 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.07.21 10:08:58 37.0377 27.7232 8.2 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.07.21 10:02:23 39.1175 27.5977 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2023.07.21 09:41:18 37.9007 36.1485 5.0 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 09:35:23 39.1648 26.0798 13.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 09:29:34 37.1853 36.9305 10.6 -.- 2.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.07.21 09:09:18 36.3215 28.1397 10.5 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 08:53:12 38.3782 38.3308 9.0 -.- 2.0 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlksel

2023.07.21 08:30:45 36.9358 27.5865 12.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 08:07:28 37.9780 27.0897 8.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 07:52:53 38.3633 37.0882 11.3 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 07:20:59 39.0448 42.3315 9.5 -.- 2.1 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS) İlksel

2023.07.21 07:09:35 37.8215 37.6503 9.3 -.- 1.7 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.21 06:54:09 38.9942 40.1085 16.8 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 06:27:31 35.4507 23.2365 74.4 -.- 3.0 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 06:25:42 36.8660 36.5093 5.5 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 06:17:33 38.1602 38.3613 7.0 -.- 2.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:57:14 37.8748 36.2237 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 05:53:34 38.0827 36.9388 5.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:45:10 39.0185 37.7878 5.0 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:44:41 36.7877 36.4377 22.7 -.- 1.7 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.07.21 05:35:54 35.6675 28.5715 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.21 05:27:24 38.1768 38.4753 4.0 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.07.21 05:21:01 37.8998 36.3442 28.7 -.- 0.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:01:54 37.9645 36.3467 5.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 05:00:21 37.3543 37.0750 4.5 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:35:42 40.6167 35.4587 5.0 -.- 1.8 -.- KAYACIK-(AMASYA) İlksel

2023.07.21 04:33:25 38.4355 37.4080 1.1 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.07.21 04:30:17 37.9735 36.3373 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 04:22:03 39.3158 26.0935 1.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:52:05 37.7407 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 03:09:21 36.3898 28.2117 5.7 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.21 03:08:37 38.0817 37.3453 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:49:14 37.7395 27.1408 13.4 -.- 4.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:47:07 37.7555 27.1160 7.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:46:24 37.7493 27.1257 9.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.21 02:39:22 37.0352 36.1147 17.7 -.- 1.0 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.07.21 02:26:15 37.9162 36.3148 20.5 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:22:07 38.0445 36.4230 18.2 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:15:09 37.8143 36.2265 3.8 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.07.21 02:13:08 38.1270 37.4867 10.9 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 02:08:08 37.8590 37.7920 5.0 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.07.21 01:52:51 37.2655 37.0688 5.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:33:46 38.2840 37.6330 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 01:28:00 38.3055 38.9850 5.4 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.07.21 01:07:52 36.7705 34.4935 6.2 -.- 2.4 -.- CEVLIK-MEZITLI (MERSIN) İlksel

2023.07.21 01:06:17 37.3908 37.0940 5.0 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:58:45 37.3362 39.3752 5.0 -.- 2.0 -.- CIFTCIBASI-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel

2023.07.21 00:51:26 39.0775 40.1202 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.07.21 00:46:45 36.1735 36.0242 1.5 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.07.21 00:36:10 38.0002 36.4025 4.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:31:41 39.5193 23.6232 16.5 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.21 00:23:34 37.8347 36.6278 7.1 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:06:11 38.0480 36.5300 11.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.21 00:01:53 40.8988 31.6685 5.3 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



