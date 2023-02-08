KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! 8 Şubat 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana, Adıyaman, Gaziantep'ten de hissedildi!

Son depremler listesi Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sarsıntının ardından 8 Şubat 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncelledi. İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 06:20 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin 10.78 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu.

Depremin 4.3 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

