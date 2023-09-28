KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SON DAKİKA: 28 Eylül 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta saat 09.18 sırlarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kahramanmaraş, Elbistan'da saat 09.18 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD depremin 14.37 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-28
Saat:09:18:24 TSİ
Enlem:38.367 N
Boylam:37.374 E
Derinlik:14.37 km
Detay:https://t.co/mclwkLPsO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.78 olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 28, 2023
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/G4EPvTcovk
28.09.2023, 09:18:23 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
2023.09.28 09:18:23 38.3997 37.4640 5.0 -.- 3.8 3.8 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 08:01:33 36.8255 36.5180 9.7 -.- 3.8 3.6 HASSA (HATAY) İlksel
2023.09.28 06:24:30 38.3923 37.0702 5.3 -.- 1.5 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.