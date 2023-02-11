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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği! 'Kocaman dağ yanıyor' AFAD'dan açıklama geldi: Basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil

11.02.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması, bölge halkında korku ve paniğe sebep oldu. Dağın görüntüsünü çeken bir vatandaş, "Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. Çok değişik şeyler oluyor burada" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir 'yanardağ' değerlendirmesinde bulundu. AFAD'dan da açıklama geldi. İşte olayın detayları...

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyünde deprem sonrası korkutan bir görüntü ortaya çıktı. Köylülerin ‘Kuş Kayası’ dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişeye düştüğünü belirtti.

'KOCAMAN DAĞ YANIYOR'

Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, “Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

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'YANARDAĞ OLUŞTU'

Bu arada Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

"İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKTIK, ORAYA HELİKOPTER GÖNDERDİK"

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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İşimizi gücümüzü bıraktık, orada ne olup bittiğini anlamaya çalıştık. Bundan 1 saat önce bir Sikorsky helikopteri bölgeye gönderdik.
Büyükkızılcık köyünde sosyal medyada da yayılan 'volkan yanıyor' denen bölgeye helikopterimiz indi. Arkadaşlarım o bölgeyi inceleyip geri döndüler. Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, lütfen oturduğunuz yerden yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok farklı oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bütün hocalarımızı daha sağlıklı veri elde ederek bu tür açıklamalar yapmaya davet ediyorum.

"HERKES ORAYA YIĞILMIŞ, VOLKAN PATLAYACAK DİYE BEKLİYOR"

Bütün insanlar oraya yığılmış, volkan patlayacak diye bekliyor. Bize tek faydası oldu; Sikorksy helikopteri gelirken bölgeye erzak getirdi, vatandaşlarımız erzağa kavuştu.

"BASİT BİR KÜTLE HAREKETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Yukarıdan inen arkadaşlarımızın gönderdiği bilgi notunu söyleyeyim. Yukarıya çıkıyorlar, karın, çamurun içerisinde yarım saat gözlem yapıyorlar. Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yok. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten bir volkanik patlamayı oluşturacak bir formasyon da yok.

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deprem Kahramanmaraş Yanardağ

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